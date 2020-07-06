Лобода в латексном костюме заинтриговала фанатов съемкой нового клипа

Лобода в латексном костюме заинтриговала фанатов съемкой нового клипа
Лобода позировала в огненно-рыжем латексном тигровом костюме. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода поделилась фото в эксцентричном образе — в латексном тигровом костюме. Известная поп-певица также заинтересовала поклонников съемками клипа на новую песню.

Серию снимков звезда опубликовала в Instagram. Она рассказала о том, что это кадры со съемок клипа на ее новую песню. Лобода отметила, что получила большое удовольствие от работы совместно с шоуменом Александром Гудковым.

В комментариях поклонники отметили, что заинтригованы как новым синглом, так и «огненным» клипом. Подписчики также восхитились огненно-рыжим костюмом певицы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лобода рассказала о преимуществах самоизоляции. Она отметила, что время, проведенное с семьей, дарит ей ощущение безопасности. Поклонники признались в комментариях, что их умилила искренность певицы.

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Лобода в латексном костюме заинтриговала фанатов съемкой нового клипа
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