Лобода в латексном костюме заинтриговала фанатов съемкой нового клипа

Светлана Лобода поделилась фото в эксцентричном образе — в латексном тигровом костюме. Известная поп-певица также заинтересовала поклонников съемками клипа на новую песню.

Серию снимков звезда опубликовала в Instagram. Она рассказала о том, что это кадры со съемок клипа на ее новую песню. Лобода отметила, что получила большое удовольствие от работы совместно с шоуменом Александром Гудковым.

В комментариях поклонники отметили, что заинтригованы как новым синглом, так и «огненным» клипом. Подписчики также восхитились огненно-рыжим костюмом певицы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лобода рассказала о преимуществах самоизоляции. Она отметила, что время, проведенное с семьей, дарит ей ощущение безопасности. Поклонники признались в комментариях, что их умилила искренность певицы.