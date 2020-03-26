Лобода рассказала о преимуществах самоизоляции

Светлана Лобода опубликовала новые кадры в своем Instagram-аккаунте. Певица сфотографировалась с дочками, а также поделилась с поклонниками своими рассуждениями на тему пользы самоизоляции.

Артистка рассказала, что время, проведенное с семьей, дарит ей ощущение безопасности. Она отметила, что в карантине есть «большие преимущества».

«Ты, наконец, принадлежишь только своим детям и своей семье. Ты дома, а значит, в полной безопасности», — написала артистка.

Поклонников умилила такая честность. В ответ они оставили под фотографиями множество приятных комментариев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Анна Семенович показала поклонникам, как правильно мыть руки. Внимательные подписчики заметили несколько недочетов в процедуре.