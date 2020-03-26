«Без паники»: Анна Семенович показала поклонникам, как правильно мыть руки

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович показала, как она моет руки во время карантина. Однако внимательные подписчики заметили несколько недочетов в процедуре, показанной певицей.

Певица напомнила, что в условиях распространения новой инфекции важно регулярно и тщательно мыть руки. Семенович также пригласила поклонников к участию в #мойдодырчеллендж. Суть челленджа — тщательно вымыть руки на камеру и выложить видео в Сеть.

В своем Instagram-аккаунте звезда поделилась новым видео. Она показала, как моет руки с антибактериальным мылом, а затем дополнительно обрабатывает антисептическим спреем.

«Все будет хорошо, без паники, соблюдаем гигиену», — заявила певица.

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