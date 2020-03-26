«Без паники»: Анна Семенович показала поклонникам, как правильно мыть руки

&#171;Без паники&#187;: Анна Семенович показала поклонникам, как правильно мыть руки
Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович показала, как она моет руки во время карантина. Однако внимательные подписчики заметили несколько недочетов в процедуре, показанной певицей.

Певица напомнила, что в условиях распространения новой инфекции важно регулярно и тщательно мыть руки. Семенович также пригласила поклонников к участию в #мойдодырчеллендж. Суть челленджа — тщательно вымыть руки на камеру и выложить видео в Сеть.

В своем Instagram-аккаунте звезда поделилась новым видео. Она показала, как моет руки с антибактериальным мылом, а затем дополнительно обрабатывает антисептическим спреем.

«Все будет хорошо, без паники, соблюдаем гигиену», — заявила певица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что супруга Джигана сняла обручальное кольцо.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
анна семенович инстаграм коронавирус
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
После трагедии на Казанской полицейские нашли записку предполагаемого убийцы
В России должники отказываются платить по кредитам из-за коронавируса
Восемь стран призвали ООН потребовать снять санкции из-за COVID-19
Студентов российских вузов отправят на каникулы с 28 марта
В четверг жителей Петербурга ждут ветер и потепление
Лобода рассказала о преимуществах самоизоляции
Ночной пожар в коммуналке на Карповке тушили 4 часа
Карантин «очистил» дороги Петербурга от пробок