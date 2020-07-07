Адвокат Ефремова нашел доказательства невиновности артиста

Защитник считает, что их достаточно для того, чтобы знаменитость был оправдан.

Адвокат Михаила Ефремов Эльман Пашаев рассказал, что ему удалось найти доказательства невиновности актера. Он отметил, что настаивал на том, чтобы знаменитость раньше времени не признавал вину и дождался суда. Если суд сочтет аргументы защиты необоснованными и не имеющими юридическую силу, тогда они собираются приносить извинения.

«Сейчас абсолютно не значат ничего его признания, он может признавать и 20 раз отказаться»,

— сказал Пашаев в эфире телеканала «Россия 24».

Напоминаем, что смертельное ДТП произошло в Москве еще 8 июня. По предварительным данным, Ефремов, находясь в состоянии опьянения, наехал на доставщика. В результате погиб мужчина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Михаилу Ефремову предъявлено окончательное обвинение.