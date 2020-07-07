Стало известно о звонке историка Соколова в посольство Франции после убийства

Стало известно о звонке историка Соколова в посольство Франции после убийства
Олег Соколов. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

С какой целью подозреваемых совершил звонок – непонятно.

Историк Олег Соколов, которого подозревают в убийстве, после того, как аспиранта СПбГУ Анастасия Ещенко скончалась, звонил для чего-то в посольство Франции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителя потерпевших Александра Бакшеева. Отмечается, что на заседании также была зачитана переписка Ещенко и Соколова, на чем настоял доцент. По сообщения видно, что девушка иногда использовала грубые слова, то есть отношения имели напряженный характер.

Уточняется, что в последний раз Соколов звонил Ещенко 8 ноября 2019 года в 8:58. Напоминаем, что историк подозревается в жестоком убийстве своей возлюбленной. Его задержали в момент выброса останков в Мойку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стали известны подробности личной переписки историка Соколова и убитой аспирантки Ещенко.

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