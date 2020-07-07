В Ленобласти бизнесмен заявил о пропаже иномарки за 4,7 млн

Автомобиль застрахован, а также оборудован штатной сигнализацией.

В полицию обратился житель Ленинградской области, который заявил о пропаже дорогого автомобиля. Как сообщили gazeta.spb.ru, Toyota Land Cruiser 200 был припаркован в деревне Гостилицы у дома номер 1 по улице Новая. Злоумышленник похитил автомобиль и скрылся в неизвестном направлении. Предприниматель объяснил, что машина застрахована и оборудована штатной сигнализацией. Он оценил пропавшую иномарку в 4,7 миллионов рублей.

Сотрудники правоохранительных органов изучили видео с камер наблюдения. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге женщина с двумя приятелями разыграли ее похищение ради денег.