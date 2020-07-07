В Ленобласти возбудили дело из-за сгоревших самосвалов

Сумма ущерба составила 37 млн рублей.

Об этом стало известно сегодня, 7 июля. Обо всем сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось в деревне Веккелево в ночь на шестое число на стоянке в промзоне. Там по непонятной причине сгорело семь самосвалов, в результате инцидента никто не пострадал. Сумма ущерба составила 37 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов считают, что кто-то намерено устроил пожар.

На месте инцидента нашли отпечатки пальцев, фрагменты материи и два куска троса. Изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Автово сгорела фура с кислотой на 3 млн рублей. По данным Росприроднадзора, все произошло утром на Портовой улице в Кировском районе города. Причина возгорания контейнеров на полуприцепе уточняется.