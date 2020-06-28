В Автово сгорела фура с кислотой на 3 млн рублей

Петербургские спасатели потушили груженую кислотой фуру в районе Автово.
Накануне, 27 июня, в Петербурге тушили два контейнера, в которых перевозили 24 тонны дихлоризоциануровой кислоты в гранулах. Стоимость уничтоженной огнем партии составил 3,2 млн рублей, сообщает РЕН ТВ
По данным Росприроднадзора, все произошло утром на Портовой улице в Кировском районе города. Причина возгорания контейнеров на полуприцепе уточняется.
Вещество осело на асфальте на площади примерно в 200 «квадратов». Инцидент произошел на территории промзоны, примерно в 500 метрах от жилых домов.
Как сообщает 47news, водитель Volvo забрал груз с площадки в Большом порту Санкт-Петербурга. Товар направлялся в адрес фармакологического предприятия «Фармадез» в Гатчинском районе. По информации «СПАРК Интерфакс», эта компания занимается производством антисептиков, а сгоревшая кислота как раз использовалась при производстве данных средств.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на военном полигоне под Выборгом потушили лесной пожар.