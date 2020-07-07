Беглов проинспектировал строительство нового корпуса городской больницы №33 в Колпино

«Уже сколько с этой больницей мучаемся, в этом году больница должны быть введена, нужно сделать все качественно», — заявил градоначальник. Фото: gov.spb.ru

«Уже сколько с этой больницей мучаемся, в этом году больница должны быть введена, нужно сделать все качественно», — заявил градоначальник. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проинспектировал ход строительства нового корпуса городской больницы №33 в Колпино.

Об этом во вторник, 7 июля, информирует пресс-служба администрации Северной столицы. Строительство проблемного объекта в Колпинском районе началось еще в 2013 году, однако его не могли завершить из-за трудностей с подрядчиками. Работы возобновились лишь в начале 2020 года, на сегодняшний день лечебно-диагностический корпус готов на 80%.

Губернатор подчеркнул, что до конца года медучреждение должны ввести в эксплуатацию. «Уже сколько с этой больницей мучаемся», — заметил Беглов. Кроме того, в новом, современном корпусе нуждаются и жители Колпино, ведь в нем появятся отделение кардио-, нейро- и общей хирургии, а также сосудистый центр.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов призвал граждан не забывать о пандемии коронавируса: она все еще представляет большую угрозу.