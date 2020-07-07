В Петербурге за год вторичное жилье выросло в цене на 7,3%

После отмены самоизоляции и относительной стабилизации положения в стране, россияне бросились покупать квартиры. Фото: pixabay.com

После отмены самоизоляции и относительной стабилизации положения в стране, россияне бросились покупать квартиры. Фото: pixabay.com

В Северной столице резко вырос спрос на вторичную недвижимость, что, вероятно, обусловило рост цен на «вторичку» на 7,3% за год.

По информации экспертов сервиса «Авито.Недвижимость», в среднем, квадратный метр вторичного жилья в Санкт-Петербурге сейчас стоит 121 036 рублей. В прошлом году средняя стоимость квадратного метра была почти на 10 тысяч рублей ниже.

Аналитики изучили ситуацию в целом по России. Наиболее дорогое вторичное жилье продается в Москве, где за квадратный метр, в среднем, придется заплатить 211 094 рубля. За столицей — Петербург и Сочи, где квадратный метр стоит 115 290 рублей. По словам представителя «Авито» Руслана Закирьянова, сейчас наблюдается ажиотажный спрос на недвижимость, «накопившийся» за время самоизоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по прогнозам МКБ, рынок недвижимости станет драйвером для восстановления экономики.