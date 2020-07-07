Песков прокомментировал исследование о падении доходов россиян

Песков прокомментировал исследование о падении доходов россиян
Песков не считает результаты исследования корректными. Фото: kremlin.ru

Он считает, что опрос не является показателем.

Об этом стало известно сегодня, 7 июля. Обо всем сообщают РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что думает об исследовании, посвященном уровню доходов россиян. Он считает, что нельзя оценивать результаты, не зная методологию опроса. Также представитель Кремля уверен, что делать выводы о ситуации в стране таким образом некорректно. Песков подчеркнул, что власти делают все, чтобы ликвидировать бедность.

Напоминаем, что СК «Росгосстрах жизнь» провели телефонный опрос, в рамках которого удалось выяснить, что меньше 15 тысяч рублей в России зарабатывают 44,6% граждан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что определены регионы России с самым высоким уровнем бедности. Минимальные показатели показал Ямало-Ненецкий округ — 5,6%. Максимальное значение зафиксировано в Тыве — 34,7%.

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