Определены регионы России с самым высоким уровнем бедности

В 11 регионах России доля населения, живущего за чертой бедности, превысила 20%. В среднем по стране число людей с низким достатком составило 12%.

Минимальные показатели показал Ямало-Ненецкий округ — 5,6%. Максимальное значение зафиксировано в Тыве — 34,7%. Рейтинг регионов России по доходам населения составили эксперты «РИА Новости» на основе данных Росстата.

Регионами с наибольшей долей населения, живущими за чертой бедности, оказались Тыва (34,7%), Ингушетия (30,5%), Кабардино-Балкария (24,2%), Алтай (24,2%), Еврейская автономная область (23,9%) и Калмыкия (23,5%).

Наименьшая доля жителей, живущих за чертой бедности, в Ямало-Ненецком АО (5,6%), Москве (6,6%), Петербурге (6,6%), Татарстане (6,9%) и Московской области (7,3%).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России составили рейтинг регионов с наибольшей просрочкой по кредитам. Петербург занял третье место в списке.