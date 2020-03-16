Петербург попал в рейтинг регионов по числу просроченных кредитов

Названы российские регионы с наибольшей просрочкой по кредитам. По итогам прошлого года в этом рейтинге лидирует Тюменская область, где максимальная сумма просроченного кредита составила 200 тыс. рублей, пишут «Известия».

На втором месте оказалась Москва, где просрочка по займам в среднем составила 189 тыс. рублей. Петербург занимает третью строчку с просрочками в 180 тыс. рублей.

По словам экспертов, в этих регионах чаще всего брали кредиты сроком на два-три года, чтобы сохранить привычный образ жизни, но пониженные доходы стали причиной отсутствия выплат по ссудам.

Также отмечается, что обратная ситуация наблюдается в Севастополе, Чечне, а также Республике Тыва и Чукотском автономном округе. Там жители задолжали меньше всего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что больше половины людей, взявших кредиты, не в состоянии его оплачивать из-за трудностей с финансами. В них входят снижение доходов, рост цен, высокая нагрузка для возврата средств. Многие не до конца понимают всех условий в своих кредитных договорах