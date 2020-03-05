Коллекторы узнали, почему россияне допускают просрочки по кредитам

Коллекторы узнали, почему россияне допускают просрочки по кредитам
Для многих жителей России оплата кредита - очень серьезная проблема. Фото: Pixabay

Больше половины людей, взявших кредиты, не в состоянии его оплачивать из-за трудностей с финансами. В них входят снижение доходов, рост цен, высокая нагрузка для возврата средств. Многие не до конца понимают всех условий в своих кредитных договорах. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на интервью с президентом Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльманом Мехтиевым.

Большую часть неплательщиков — 58%, составляют люди с финансовыми проблемами. Снижение зарплаты приводит к долгам у 30%, невозможность выплачивать кредит из-за высокой кредитной нагрузки — 20%. Долги появляются после потери работы в 18%, рост цен влияет на возможность регулярных выплат по кредиту в 17% случаев, 5% не оплачивают из-за жизненных обстоятельств, отсутствие денег на выплату при неправильном расчете своих возможностей встречается у 10%.

Есть должники, которые не платят принципиально, потому что не согласны с размером долга. Их 9%. Не знают как оплатить или не понимают все условия 6%. А 5% составляют россияне, которые и не собирались отдавать, взятые в долг средства. По сути, это мошенники.

Каждый 10 житель России начинает платить только после решения суда по этому поводу. Клиенты, которые понимают всю ответственность, стараются исправить свое положение, и, примерно через 4-6 месяцев уже начинают платить так, как прописано в условиях договора.

Со злостными же неплательщиками разбираются суд и приставы. И, помимо долга, им придется погасить и расходы за судебные издержки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стали известны российские регионы с наибольшей просрочкой по кредитам.

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