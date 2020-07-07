В Невском районе мужчина избил женщину ради планшета за 7 тыс. рублей

Пострадавшая получила тяжкий вред здоровью, а также моральную травму.

Об этом стало известно сегодня, 7 июля. Обо всем пишет объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Невский районный суд признал местного жителя виновным виновным в совершении преступлений по статьям 115, 119, 158 УК РФ. Ему предстоит отсидеть в тюрьме 2,5 года.

Напоминаем, что все случилось в августе 2019 года в квартире на улице Подвойского. В ходе ссоры мужчина напал на свою знакомую – он душил и избивал ее. В какой-то момент он пообещал, что зарежет пострадавшую. Острым предметом преступник нанес девушке удар по пальцу левой руки и в левую нижнюю часть туловища. Затем он забрал планшет стоимостью в семь тысяч рублей и скрылся с места происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Выборге жена полицейского пять раз ударила супруга ножом.