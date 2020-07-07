В Петербурге запускают два новых производства с инвестициями в 900 млн рублей

Кроме того, в городском комитете по промышленной политике уточнили, что компания «Биокад» собирается увеличить инвестиции в свой проект фармацевтического комплекса с 23,2 млрд до 28,3 млрд рублей. Фото: pixabay.com

Кроме того, в городском комитете по промышленной политике уточнили, что компания «Биокад» собирается увеличить инвестиции в свой проект фармацевтического комплекса с 23,2 млрд до 28,3 млрд рублей. Фото: pixabay.com

В особой экономической зоне Северной столицы появятся два новых производства, «Газотурбинный комплекс «Лопатка» и предприятие ООО «Вектор», которое займется изготовлением запасных частей для компрессорного оборудования.

«Газотурбинный комплекс «Лопатка» будет поставлять газотурбинные установки и лопатки двигателей для отечественного промышленного сектора. В частности, клиентами станут Минобороны, «ОДК «Климов», АО «РЭП Холдинг», ПАО «Силовые машины» и другие. В этот проект вложено 660 миллионов рублей, пишут во вторник, 7 июля, в пресс-службе администрации.

Вторым проектом станет дочернее производство ООО «Вектор». Компания будет производить различные запчасти для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), АЭС и химпредприятий, как на территории России, так и за границей. В предприятие инвестировали 226 миллионов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на станции метро «Кировский завод» отреставрируют колонны.