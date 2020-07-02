Колонны станции метро «Кировский завод» отремонтируют

Колонны станции метро «Кировский завод» отремонтируют
Станция метро "Кировский завод". Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Работы на одной из станций «красной» ветки петербургского метрополитена уже одобрены. Заключение на проведение ремонта выдала Главгосэкспертиза РФ.

Известно, что ремонт понадобился из-за случившихся протечек. Структура мрамора начала разрушаться, а ржавление элементов из стали повлияло на облицовочные плиты. Из-за этого образовались трещины.

Запланированные ремонтные работы подразумевают в себе замену облицовочных плит из мрамора. Также, специалисты обновят шовный раствор и нанесут на мрамор колонн и арочные стены защитное покрытие. Помимо этого, будет выполнена гидроизоляция перронного зала.

Стоит отметить, что станция «Кировский завод» находится в списке объектов культурного наследия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кировский завод в Петербурге к 2023 году обзаведется собственной ТЭС.

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Колонны станции метро «Кировский завод» отремонтируют
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