«Залез в мертвую зону»: грузовик подбил легковушку на Дунайском мосту

Легковушка оказалась в слепой зоне у большегруза. Фото: vk.com/spb_today

Легковушка оказалась в слепой зоне у большегруза. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице на Дунайском мосту произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Первый оказался в слепой зоне.

Авария случилась сегодня вечером, 7 июля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Автомобиль залез в мертвую зону грузовика», — написал автор записи.

На кадрах видно, что водитель большегруза решил перестроиться в правую полосу, но не заметил другого участника.

Информация о состоянии водителей не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Ленинском проспекте водитель Ford Mondeo снес светофор. По словам очевидцев, виновником столкновения стал инвалид.