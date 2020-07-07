После травмирования подростка на тренировке в «Игоре Драйв» возбудили уголовное дело

После травмирования подростка на тренировке в &#171;Игоре Драйв&#187; возбудили уголовное дело
Подростка доставили в больницу. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Приозерском районе Ленобласти в ходе тренировки на квадроциклах подросток получил травмы. Гонщика спасают врачи. Возбуждено уголовное дело.

Несчастный случай произошел в воскресенье, 5 июля, в деревне Новожилово на трассе «Игора Драйв». 15-летний юноша, находясь на квадроцикле, потерял управление и слетел с транспорта. В результате происшествия подростка срочно доставили в детскую больницу им. Раухфуса.

Как сообщил СК РФ по региону, врачи диагностировали у подростка перелом нижней челюсти, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушиб легкого и пристеночный пневмоторакс.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, возбудили дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что квадрациклист обнаружил человеческие останки, проезжая по гатчинскому полю.

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