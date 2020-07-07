На пересечении Орджоникидзе и Витебского легковушка вылетела на газон после ДТП

На пересечении Орджоникидзе и Витебского легковушка вылетела на газон после ДТП
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Московском районе Петербурга легковушка вылетела с проезжей части на газон после ДТП. Информация о состоянии водителей выясняется.

Авария случилась во вторник, 7 июля, на пересечении улицы Орджоникидзе и Витебского проспекта. Фотографии очевидцы опубликовали в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

На кадрах можно увидеть, что белый кроссовер, в отличие от легковушки, так и остался стоять посреди проезжей части. Авария спровоцировала пробку на данном участке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что грузовик подбил легковушку на Дунайском мосту. По словам свидетели аварии, машина оказалась в слепой зоне у большегруза.

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