Женщину госпитализировали после ДТП на пересечении Орджоникидзе и Витебского

В Московском районе Северной столицы столкнулись два легковых автомобиля. Пассажирка одного из транспортных средств получила травмы средней тяжести.

Авария случилась во вторник, 7 июня, на пересечении Витебского проспекта и улицы Орджоникидзе. Фотографиями с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На них видно, что одну из машин отбросило на газон после аварии.

Как сообщила пресс-служба УГИБДД по городу, около 22:05 столкнулись Opel и Subaru. В результате аварии пассажирка второго транспорта была госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что внедорожник снес ограждение на Дальневосточном проспекте. Информация о возможных пострадавших не приводится.