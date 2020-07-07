Внедорожник снес ограждение на Дальневосточном проспекте

В Невском районе Северной столицы водитель серого внедорожника не справился с управлением и снес ограждение.

Авария случилась во вторник, 7 июля, на Дальневосточном проспекте. Фотографиями с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что машина передними колесами находится за территорией ограждения. Повреждения транспортного средства не зафиксированы. Забор рухнул.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на пересечении Орджоникидзе и Витебского легковушка вылетела на газон после дорожно-транспортного происшествия.