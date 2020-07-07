Пьяный водитель вынудил правоохранителей открыть стрельбу в Калининском районе

В Калининском районе Петербурга сотрудники ДПС гонялись за пьяным водителем. Гонщика задержали со стрельбой.

Инцидент произошел во вторник, 7 июля, приблизительно в 4:20 на улице Карпинского. Как сообщили в группе «ВКонтакте» «Дорожный инспектор», мужчина за рулем Chevrolet проигнорировал требование инспекторов остановиться, после чего попытался скрыться.

В результате погони правоохранителям пришлось совершить восемь выстрелов из табельного оружия, чтобы задержать нарушителя.

Отдельно стоит упомянуть, что этого же водителя с такой же погоней в нетрезвом виде задерживали в этом же районе.

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