Пьяный водитель вынудил правоохранителей открыть стрельбу в Калининском районе

Пьяный водитель вынудил правоохранителей открыть стрельбу в Калининском районе
Водителя удалось остановить. Фото: vk.com/dorinspb

В Калининском районе Петербурга сотрудники ДПС гонялись за пьяным водителем. Гонщика задержали со стрельбой.

Инцидент произошел во вторник, 7 июля, приблизительно в 4:20 на улице Карпинского. Как сообщили в группе «ВКонтакте» «Дорожный инспектор», мужчина за рулем Chevrolet проигнорировал требование инспекторов остановиться, после чего попытался скрыться.

В результате погони правоохранителям пришлось совершить восемь выстрелов из табельного оружия, чтобы задержать нарушителя.

Отдельно стоит упомянуть, что этого же водителя с такой же погоней в нетрезвом виде задерживали в этом же районе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что женщину госпитализировали после дорожно-транспортного происшествия на пересечении улицы Орджоникидзе и Витебского проспекта. Она получила травмы средней степени тяжести.

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