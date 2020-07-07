В Москве потушили пожар в НИИ биохимии, где разрабатывают вакцину от Covid-19

В Москве загорелась крыша научного института, где разрабатывают вакцину от коронавирусной инфекции. Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание.

Инцидент произошел по адресу улица Миклухо-Маклая, д. 16/10, к. 1. Прибывшие спасатели установили, что с крыши железо-бетонного 7- этажного здания наблюдается дым.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по столице, сотрудники пожарно-спасательной части выяснили, что внутри здания происходило горение битума на площади 10 квадратных метров. В 23:23 пожар был локализован и в 23:40 ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали, для ликвидации пожара выслали порядка 25 единиц техники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели за час потушили горящий дом под Приозерском. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. Горела постройка на площади 90 квадратных метров.