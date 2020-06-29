Спасатели за час потушили горящий дом под Приозерском

Спасатели за час потушили горящий дом под Приозерском
Под Приозерском загорелся дом. Фото: архив ГУ МЧС России по Ленобласти

Под утро 29 июня в Приозерском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 5:24 мск. В поселке Колосково загорелся частный дом.

На место происшествия выехала дежурная смена 143 пожарно-спасательной части противопожарной службы Ленобласти. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. Горел дом на площади 90 квадратных метров. Справиться с огнем удалось к 6:23. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники пожарно-спасательной части тушили двухкомнатную квартиру в Московском районе Петербурга. В ликвидации пожара участвовали девять человек личного состава и две единицы спецтехники.

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