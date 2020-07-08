Каршеринг выехал на встречку на набережной Обводного канала

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло сегодня, 8 июля, рано утром, в Адмиралтейском районе.

Местом аварии стало пересечение Обводного канала и Старо-Петергофского шоссе. Фотографиями произошедшего поделился очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». В подписи к фото отмечается, что автомобиль одного из сервиса по прокату непонятным образом оказался на встречной полосе движения.

Несмотря на то, что машины не получили видимых и значительных повреждений в результате столкновения, в зоне аварии организовалась пробка, а самом движение транспорта несколько затруднилось.

Обстоятельства ДТП на данный момент неизвестны. Нет и данных по возможным пострадавшим.

В комментариях под постом пользователи иронично подмечают, что с тех пор, как каршеринги возобновили работу после снятия ограничительных мер, аварии вновь участились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что помятый каршеринг заметили посреди дороги на проспекте Науки.