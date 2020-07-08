В шестикомнатной квартире на Ораниенбаумской улице случился пожар

Огонь вспыхнул в коммуналке в Петроградском районе сегодня утром, 8 июля.

Информация о происшествии поступила в экстренные службы в 7:11. Спасатели прибыли на место пожара и начали работу по ликвидации огня. В шестикомнатной квартире, находящейся на 4 этаже дома, полностью сгорело помещение площадью 25 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Из эпицентра стихии удалось эвакуировать двух жильцов. Врачи осматривают их и оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

К месту ЧП прибыло 43 пожарника на 12 единицах спецтехники. Устранить огонь удалось к 7:53.

Обстоятельства пожара пока неизвестны. Точное количество пострадавших не уточнено.

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