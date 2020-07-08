Петербурженку с 19 свертками наркотика судят за попытку сбыта

Невский районный суд рассмотрит дело 26-летней жительницы Петербурга. Девушку обвиняют в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.
По версии следствия, петербурженка узнала, что неустановленное лицо занимается сбытом наркотических средств посредством «закладок». Согласившись на его предложение по переписке, она вступила с ним в сговор.
Через интернет девушка узнала о месте нахождения наркотиков. Забрав их в 19 свертках общей массой 6,46 гр, она незаконно хранила их до момента задержания.
«Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали 25-летнего местного жителя. Мужчина пытался избавиться от рюкзака с наркотиками.