Полиция выстрелом остановила пьяного мотоциклиста на севере Петербурга

В Петербурге задержали пьяного мотоциклиста. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге задержали пьяного мотоциклиста. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В Выборгском районе Петербурга развернулась погоня за пьяным мотоциклистом. Для того чтобы остановить его, полицейским пришлось достать табельное оружие.

Около 9 утра 7 июля сотрудники ДПС заметили на проспекте Энгельса мотоцикл без номеров. Требования полицейских остановиться пилот проигнорировал и продолжил движение.

«В соответствии с Законом «О полиции» инспектор ДПС произвел предупредительный выстрел в воздух и несколько – по колесам мототранспорта», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Мотоциклиста задержали у дома в 6-м Верхнем переулке. Им оказался 32-летний уроженец Приморского края с признаками опьянения. Выяснилось, что пилот уже лишен прав за нетрезвую езду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Калининском районе Петербурга с погоней задержали водителя Chevrolet.