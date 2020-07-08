Беглов поздравил петербуржцев с Днем семьи, любви и верности

Сегодня, 8 июля, отмечается праздник, который посвящен памяти благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, являющихся покровителями семейной жизни.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов искренне поздравил жителей города с этим праздником. Обращение появилось на сайте городской администрации.

Беглов подчеркнул, что семья — это самое главное, что есть в жизни у любого человека. И политика государства всегда поддерживает эти ценности. Сослался градоначальник и на прошедшее общероссийское голосование по поправкам к Конституции. Принятие поправок показало, что жителям России важно, чтобы их семейные гарантии были закреплены в важном государственном документе. Благодаря этому, брак, как союз мужчины и женщины, официально закреплен в Конституции.

Отмечено в поздравлении и то, что правительство в условиях пандемии активно помогает нуждающимся семьям. Дети получают положенные выплаты. Организована помощь для родителей, потерявших работу.

В Петербурге любят День семьи, любви и верности, но большинство мероприятий в этом году пройдут в режиме онлайн. Однако, торжественные мероприятия, связанные с чествованием молодоженов и семей, находящихся в продолжительном брачном союзе, все же состоятся. Гостям мероприятий вручат медали «За любовь и верность».

Помимо этого, Беглов рассказал, что именно любовь, тепло и взаимопомощь помогают людям становиться лучше и сильнее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов напомнил, что эпидемия коронавируса продолжается, но врачи приобрели опыт.