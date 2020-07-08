Количество коронавирусных больных в России преодолело отметку в 700 тысяч

Сегодня, 8 июля, оперативный штаб по борьбе с COVID-19 представил обновленные статистические данные по заболеваемости.

За прошедшие сутки удалось выявить 6562 новых случаев болезни. Таким образом, за весь период эпидемии в России зафиксировано уже 700792 инфицированных патогеном пациента.

Известно и количество летальных случаев, подтвержденных за сутки — 173. В общей сложности, побороть болезни не смогли уже 10667 россиян. В основном, смерть наступает в связи с осложнениями, вызванными другими хроническими заболеваниями у пациента.

Присутствует и позитивная статистика. За сутки выздороветь удалось 8631 человеку. За все время, пока коронавирус распространяется по России, поправиться смогли 472511 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи назвали места, где наиболее высок риск заражения коронавирусом.