В Петербурге пьяные посиделки закончились рукоприкладством и кражей телевизора

В Петербурге пьяные посиделки закончились рукоприкладством и кражей телевизора
Мужчину задержали. Фото: Pixabay

Происшествие произошло днем, 7 июля, в Красносельском районе.

Мужчина решил провести досуг в компании малознакомых товарищей в квартире одного из домов, находящихся на проспекте Ветеранов. Разговоры велись за употреблением горячительных напитков. В один момент мужчине не понравилась окружающая его атмосфера, и выразить это он решил посредством удара знакомого бутылкой по голове. Просто так подозреваемый уйти не пожелал. Скрылся он с телевизором «Олд стар».

Как стало известно gazeta.spb.ru, пострадавший мужчина решил обратиться за помощью в медицинское учреждение. А правоохранительные органы в этот момент начали поиски злоумышленника. В итоге, по подозрению в совершении преступления задержали безработного петербуржца. При нем нашли похищенный телевизор, который сразу же изъяли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Московском вокзале по горячим следам раскрыли кражу сумки, в которой было 250 тысяч рублей.

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