На Энгельса подростки распылили слезоточивый глаз в сверстника из-за цвета волос

На подростка напали на проспекте Энгельса. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

На подростка напали на проспекте Энгельса. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Группу подростков доставили в полицию после нападения на 16-летнего петербуржца. Мальчик получил аэрозолем в лицо у одного из домов по проспекту Энгельса.

Нападение произошло 24 июня. По предварительным данным, группа подростков заметила парня у метро и погналась за ним. Настигнув его у пересечения проспектов Энгельса и Луначарского, один из них распылил в него аэрозоль. Парень получил серьезный ожог глаз.

«По предварительным данным, злоумышленникам не понравилась одежда и цвет волос пострадавшего», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По подозрению задержаны шестеро подростков в возрасте от 15 до 19 лет. В доме у одного из них найдены аэрозольный баллон, пластиковый патрон от пускового устройства «сигнал охотника» и аэрозольный пистолет.

В отношении 19-летннего фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Остальные опрошены в качестве свидетелей.

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