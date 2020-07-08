Повреждение подземного кабеля пробило асфальт в Петербурге

Повреждение подземного кабеля пробило асфальт в Петербурге
Место ЧП огородили. Фото: vk.com/spb_today

Происшествие произошло сегодня, 8 июля, около 10 утра, в Центральном районе.

В результате внезапно произошедшего хлопка, оказалось разрушено асфальтовое покрытие площадью 7 квадратных метров. Из поврежденного участка вырвалось пламя. На место ЧП, на улицу Тюшина, прибыли аварийные бригады «ПетербургГаз» и «Ленэнерго». В данный момент специалисты осматривает оборудование на пострадавшем участке. Согласно предварительным данным, мог случиться пробой в подземном кабеле. Об этом сообщает Главное Управление МЧС России по Петербургу.

Стоит отметить, что запах газа отсутствует, а горение прекратилось еще до прибытия аварийных служб.

Информации о пострадавших нет.

Данное происшествие уже не первое за сегодняшний день, когда в центре Северной столицы разрушается асфальт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Центральном районе асфальт провалился из-за прорыва трубы.

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