Бездомных подопечных «Ночлежки» накормят шарлоткой и багетами

Бездомных подопечных «Ночлежки» накормят шарлоткой и багетами
Представители организации подчеркнули, что в этой истории прекрасно все. Фото: Pixabay

Внести свой вклад в работу благотворительной организации решили генеральный консул Бельгии Ханс Тимбермонт и генеральный консул Франции Уго де Шеваньяк. Об этом сообщили в группе «Ночлежки» в социальной сети «Вконтакте».

Все началось с того, что Шеваньяк рассказал своему другу и, по совместительству, коллеге Тимбермонту о существовании организации «Ночлежка», которая активно помогает бездомным. Мужчина загорелся желанием помочь. В связи с этим, в течение целого месяца, люди, не имеющие своего крова, смогут получать вкусную шарлотку в дополнение к чаю на стоянках «Ночного автобуса». Шеваньяк же организует для обедов подопечных «Ночлежки» багеты, которые будет прилагаться к супам. При этом, для людей, имеющих проблемы с зубами, пекари из Франции будут печь мягкий белый хлеб.

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Бездомных подопечных «Ночлежки» накормят шарлоткой и багетами
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