В Петербурге родители вновь будут платить за детсады с июля

Родители будут вновь платить за сады с июля. Фото: pixabay

Родители будут вновь платить за сады с июля. Фото: pixabay

В Северной столице постепенно снимают ограничения, введенные из-за сложной эпидемиологической ситуации. К прежнему режиму работы постепенно возвращаются и детские сады.

В городе уже работают более 50% дошкольных учреждений. На сегодняшний день на обычный режим работы перешли уже 674 сада.

Как сообщил портал Neva.today, вместе с этим возвращается и оплата. От необходимости платить за детсады родители были избавлены до конца июня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге реконструируют дореволюционную постройку — Лесной корпус на территории санатория «Сестрорецкий курорт». Зданию возвращают облик времен Серебряного века.