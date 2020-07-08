Болельщиков «Зенита» оштрафовали за громкое празднование победы клуба на Рубинштейна

В Северной столице восемь фанатов «Зенита» заплатят штраф за нарушение общественного порядка на улице Рубинштейна.

Около полуночи 5 июля они отмечали победу сине-бело-голубых у дома №36. Мужчины пели песни, жгли файеры и матерились.

Как сообщали на официальном сайте объединенной пресс-службы судов города, в результате мужчин привлекли к административной ответственности по статье КоАП о мелком хулиганстве. Каждый получил штраф в 500 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в одном из районов Петербурга реконструируют дореволюционную постройку — Лесной корпус на территории санатория «Сестрорецкий курорт». Зданию возвращают облик времен Серебряного века.