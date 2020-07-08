В утреннем ДТП с каршерингом на Культуры пострадал пассажир

В утреннем ДТП с каршерингом на Культуры пострадал пассажир
В аварии пострадал 23-летний пассажир авто. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Сегодня утром в Петербурге произошло два ДТП с участием каршеринговых авто. Стали известны подробности дорожных инцидентов.

Первая авария случилась около 5:30 часов утра у дома №7А по проспекту Культуры. Автомобиль марки Nissan Quashqai сервиса «Яндекс.Драйв» врезался в поребрик и опрокинулся. В результате столкновения пострадал 23-летний пассажир авто, водитель скрылся с места ДТП.

Как сообщили в управлении ГИБДД по городу и Ленобласти, у дома №142 по набережной Обводного канала 37-летний водитель арендованного Renault Kaptur врезался в ВАЗ. В этой аварии обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в одном из районов Северной столицы реконструируют дореволюционную постройку — Лесной корпус на территории санатория «Сестрорецкий курорт». Зданию возвращают облик времен Серебряного века.

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