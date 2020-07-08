Одобрение терроризма в интернете довело молодого петербуржца до ареста

В Петербурге арестовали молодого горожанина, который подозревается в оправдании терроризма в интернете.

Подробности дела стали известны сегодня, 8 июля. 23-летнего жителя задержали в квартире дома на Гороховой улице. Стражи порядка выяснили, что он публиковал в соцсети информацию, которая оправдывала взрывы, поджоги и другие действия, опасные для жизни людей и угрожающие национальной безопасности для устрашения граждан и оказания воздействия на принятие решений органами власти. Данные материалы были доступны для прочтения неограниченному кругу лиц.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, на молодого человека завели уголовное дело за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма.

В ходе обыска у жителя изъяли два ноутбука и мобильные телефоны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в одном из районов Петербурга реконструируют дореволюционную постройку — Лесной корпус на территории санатория «Сестрорецкий курорт». Зданию возвращают облик времен Серебряного века.