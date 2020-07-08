Асмус поразила поклонников секретом своего идеального лица

Актриса призналась, что ничего не делает, чтобы оставаться красивой.

Об этом стало известно 8 июля. Обо всем актриса Кристина Асмус рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она ответила на один из самых популярных вопросов – как сохранить молодость и красоту. Знаменитость заверила, что в свои 32 года ни разу ничего себе не колола, не резала, а ее лица «не касались никакие иглы и аппараты». Также Асмус не ходит к косметологам около 10 лет, потому что не видит в этом смысла. То же она сказала про маски и увлажняющие крема. Актриса считает, что нужно беречь кожу от лишней косметики и водопроводной воды.

Поклонники в комментариях отметили, что Асмус часто прибегает к фотошопу. Они заявили, что на самом деле кожа актрисы не такая уж идеальная.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Харламов резко похудел на фоне развода с Асмус.