На Стародеревенской больше часа тушили пожар в квартире

На Стародеревенской больше часа тушили пожар в квартире
Место пожара. Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе Северной столицы огонь охватил одну из квартир жилого дома. На место прибыли три пожарных расчета.

Возгорание случилось в среду, 8 июля, в доме №30 по Стародеревенской улице. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили в Главном управлении МЧС по городу, пожар начался около 17:49. Прибывшим сотрудникам пожарно-спасательной части удалось потушить пламя в начале восьмого часа вечера.

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

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