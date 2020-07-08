«Спартак» и «Зенит» поссорились из-за «полового акта» Дзюбы и Азмуна

Футболисты сняли веселое видео, которое оскорбило коллег.

Об этом стало известно сегодня, 8 июля. В сеть попало видео, на котором футболисты Артем Дзюба и Сердар Азмун слишком радуются победе над «Краснодаром». Игроки сымитировали половой акт в раздевалке, отметив, что они разгромили соперника. Генеральный директор клуба Александр Медведев прокомментировал инцидент, заверив, что игроки всего лишь пошутили и в случившемся нет ничего ужасного.

“Это чемпионская раздевалка: в ней царит бесшабашная, отвязная атмосфера, парни всё время подкалывают друг друга и делают миллион других провокаций”,

– напомнил Медведев в разговоре ТАСС.

«Спартак» шутку не оценил и обратился в комитет по этике РФС. В клубе отметили, что не хотели вмешиваться в происходящее, но не смогли пройти мимо после намека Медведева на предстоящий матч с московской командой.

Тем временем Медведев все еще не понимает, как его слова можно воспринимать всерьез.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» заполучил заветный кубок чемпионов РПЛ. Футболистам раздали золотые медали. На мероприятии присутствовал глава города.