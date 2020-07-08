Семак не знает, сможет ли клуб кого-то привезти в Петербург

Главный тренер отметил, что сейчас не самая простая экономическая ситуация.

Об этом стало известно сегодня, 8 июля. Обо всем пишет Sport24. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, каковы планы клуба и нужно ли болельщикам ждать прихода футболистов из других команд. Специалист пока что не готов говорить что-то конкретное, так как экономическая ситуация сложилась не самая простая. Сам Семак не понимает, может ли клуб кого-то привезти или кого-то продать.

«Конкретики на данный момент нет»,

— заявил главный тренер клуба.

В ближайшее время, заверил он, все тайное станет явным, так что остается ждать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Сергей Семак посвятил победу «Зенита» врачам. Тренер также подчеркнул, что благодаря труду медицинских работников зрители снова могут смотреть футбол, а спортсмены – играть матчи.