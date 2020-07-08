В США коронавирусом заболели более трех миллионов человек

Страна все еще занимает первое место по количеству зараженных.

Об этом стало известно сегодня, 8 июля. Обо всем сообщает Reuters. В США зарегистрировано более трех миллионов человек, зараженных коронавирусной инфекцией. Это — рекорд среди всех стран мира. Летальных исходов при это зарегистрировано более 131 тысячи, за последние сутки скончались 923 пациента с положительными результатами теста. На данный момент о «тревожно высоком уровне заражения» заявили в 24 штатах. Многие больницы бьют тревогу, так как не справляются с наплывом пациентов.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо тем временем винит во всем президента США Дональда Трампа. Он убежден, что глава государства делает далеко не все, чтобы приостановить распространение коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России разрабатывают 17 вакцин от коронавируса.