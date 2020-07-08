Анита Цой, заболевшая коронавирусом, не может дышать без кислородной маски

Она рассказала, как себя чувствует. Настроение у звезды боевое.

Об этом стало известно 8 июля. Обо всем певица Анита Цой рассказала в своем Instagram-аккаунте – она записала ролик, в котором делится последними новостями. Звезда отметила, что не сидит в социальных сетях, когда плохо себя чувствует, но как только появляется настроение, она старается выходить на связь, чтобы за нее не переживали. Сейчас Цой не может дышать без кислородной маски и вынуждена оставаться в больнице. Она надеется, что выписка случится хотя бы через неделю.

Артистка рассказала, чем ее кормят на завтрак. На столе оказались каша, кофе, яблоки, бутерброд с колбасой и маслом.

«Я думаю, что это уже последние дрыганья этого Ковидаа. Нас голыми руками не возьмешь!»

— оптимистично заявила Цой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Анита Цой рассказала о продукте, который укрепляет иммунитет лучше имбиря.