В Петербурге появятся три новые торговые сети

До конца года в Петербурге должно появиться пять супермаркетов "Мята". Фото: pixabay.com

До конца года в Петербурге должно появиться пять супермаркетов "Мята". Фото: pixabay.com

Уже в конце месяца в Северной столице могут начать работу три новые продуктовые сети: Like Market, «По пути» и «Мята».

Так, компания ООО «Тройка» собирается открывать супермаркеты «По пути» на Гражданском проспекте, улице Мориса Тореза в Санкт-Петербурге и на Рощинской улице в Гатчине. Ранее в этих помещениях находились магазины Spar и «Народная 7Я». Кроме того, по данным РБК, ресторанная группа BB & Burgers и Boston планирует запустить круглосуточные точки Like Market.

В конце июля должно открыться четыре магазина этой сети, на улицах Доблести и Токарева, также на месте Spar. В августе Like Market освоит еще пять адресов, а до конца года объектов этой сети в Петербурге и Ленинградской области должно стать 15. Также в начале августа на Богатырском проспекте заработает супермаркет «Мята», в сентября откроет двери для посетителей еще один филиал, на проспекте Испытателей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Дикси» избавляется от петербургских магазинов «Виктория».