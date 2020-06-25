«Дикси» закрывает сеть супермаркетов «Виктория» в Петербурге

Магазины не смогли оправдать ожиданий компании - выручка была ниже, чем у Spar. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Магазины не смогли оправдать ожиданий компании - выручка была ниже, чем у Spar. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

На территории Петербурга и Ленобласти закроют супермаркеты «Виктория», которые принадлежат компании «Дикси». В регионе работало 13 точек сети.

Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на источники на розничном рынке. Магазины «Виктория» были открыты на месте торговых точек сети Spar, владелец которой был признан банкротом.

Напомним, группа компаний «Дикси» начала выводить на петербургский рынок продовольственную сеть «Виктория» в феврале. Предполагалось, что при успехе сеть откроет 30-40 магазинов в черте города. Однако, за это время магазины не смогли оправдать ожиданий компании — выручка была ниже, чем у Spar.

По данным источника «Ъ», группа собирается открыть в Петербурге торговые центры в формате дискаунтеров «Дикси».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге открыли первый магазин торговой сети «Виктория».