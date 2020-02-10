В Петербурге открыли первый магазин торговой сети «Виктория»

Группа компаний «Дикси» постепенно выводит на петербургский рынок продовольственную сеть «Виктория». Ранее магазины этой сети работали только в Московской и Калининградской областях.
Как сообщает «Коммерсантъ», первый в Петербурге магазин под брендом «Моя Виктория» появился в помещении доме №30 по Кавалергардской улице в Центральном районе. Раньше в этом помещении работал «Дикси».
Если дела у «Виктории» пойдут успешно, то в течение года в городе могут открыться около 15-20 торговых точек. При самом позитивном раскладе будет открыто 30-40 магазинов.
Известно, что ассортимент в магазинах «Виктория» будет более расширенным, чем в «Дикси». Вместе с тем средний чек также будет превышать средний чек в «Дикси».
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