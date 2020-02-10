В Петербурге открыли первый магазин торговой сети «Виктория»

Ассортимент в магазинах "Виктория" будет более расширенным, чем в "Дикси". Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Ассортимент в магазинах "Виктория" будет более расширенным, чем в "Дикси". Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Группа компаний «Дикси» постепенно выводит на петербургский рынок продовольственную сеть «Виктория». Ранее магазины этой сети работали только в Московской и Калининградской областях.

Как сообщает «Коммерсантъ», первый в Петербурге магазин под брендом «Моя Виктория» появился в помещении доме №30 по Кавалергардской улице в Центральном районе. Раньше в этом помещении работал «Дикси».

Если дела у «Виктории» пойдут успешно, то в течение года в городе могут открыться около 15-20 торговых точек. При самом позитивном раскладе будет открыто 30-40 магазинов.

Известно, что ассортимент в магазинах «Виктория» будет более расширенным, чем в «Дикси». Вместе с тем средний чек также будет превышать средний чек в «Дикси».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ginza передумала открывать гастромаркет в Таврическом саду.