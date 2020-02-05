Ginza передумала открывать гастромаркет в Таврическом саду

Петербуржцы были не в восторге от идеи, так что для многих это будет хорошей новостью.

Об этом стало известно сегодня, 5 февраля. Единственным претендентом на реконструкцию заброшенных теплиц Таврического сада остается Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома». До этого в конкурсе участвовала также Ginza Project, но в последний момент она отказалась от своей идеи.

Напоминаем, что компания хотела организовать там прогулочную оранжерею с зимним садом, фудкортом, детской площадкой и цветочным магазином. Горожанам эта идея не понравилась – они отметили, что в Петербурге всего лишь предлагают построить очередной торговый центр, которых и так слишком много.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у памятника в Таврическом саду задержали хулиганов с краской. У задержанных изъяли четыре аэрозольных баллона, аэрозольный пистолет, три ножа, балаклавы и три устройства для стрельбы сигнальными патронами.