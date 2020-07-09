Врач-дерматолог рассказала, чем могут быть опасны комариные укусы

"Если вы видите, что нарастает отек, место укуса увеличивается в размерах, образуются волдыри, начинается отек, вам трудно дышать, то нужна первая помощь", - объяснила врач. Фото: pixabay.com

"Если вы видите, что нарастает отек, место укуса увеличивается в размерах, образуются волдыри, начинается отек, вам трудно дышать, то нужна первая помощь", - объяснила врач. Фото: pixabay.com

Комариные укусы, практически неизбежные, не вызывают серьезных последствий: лишь в одном случае насекомое может представлять реальную угрозу для здоровья, о чем рассказала врач-дерматолог Лариса Алексеева.

Оказывается, укус комара в особо чувствительное место, к примеру, в область глаза или веко, может обернуться анафилактическим шоком. В таком случае человек начинает испытывать слабость, место укуса отекает, может помутиться сознание. При любых симптомах шока, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, рассказала Алексеева в интервью радио Sputnik.

В случае серьезной аллергической реакции стоит также выпить антигистаминное лекарство первого поколения, рекомендует врач. Если причиненные комаром неудобства распространяются лишь на кожный покров и проявляются в виде покраснения, зуда, то достаточно использовать холодный компресс либо проконсультироваться у дерматолога.

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